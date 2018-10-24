Киев, 24 октября. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел встречу со своим австралийским коллегой Питером Даттоном в Киеве. На ней он передал список из пяти граждан Австралии, которые участвовали в боевых действиях на территории Донбасса.

По словам Авакова, граждане Австралии находились на территории ЛНР и ДНР. Украинский министр озаботился безопасностью австралийского государства и предупредил Даттона, что эти граждане могут представлять опасность.

«Люди, получившие опыт участия в гибридных конфликтах, также опасны и для вашего общества», — заявил Аваков.

Он подчеркнул, что они представляют угрозу для национальной безопасности Австралии.

Ранее главный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины участвуют иностранцы из Испании, Албании, Италии и Сербии. По словам Матиоса, их количество — 54 человека. Списки иностранных граждан были отправлены Киевом в Международный суд в Гааге.

По словам эксперта Института международного права немецкого общества имени Макса Планка Маттиаса Гартвига, в настоящий момент нет никаких оснований для того, чтобы привлекать иностранцев по линии Международного уголовного суда. Киев должен сначала доказать, что в ДНР и ЛНР ведут против Украины наступательную войну, подчеркнул эксперт.

Напомним, что вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с апреля 2014 года. После государственного переворота, который произошел в стране в феврале 2014 года, украинские власти ввели в Донбасс войска. Формальным поводом стало то, что власти ЛНР и ДНР не признали результаты государственного переворота в стране.

По данным ООН в результате конфликта погибли более 10 000 человек.