Ратуем только за единство: Совет по делам молодежи при патриархе пригласит представителей с Украины

Москва, 24 октября. В столице России презентовано новое общественное объединение — Совет по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси. Одним из направлений его деятельности заявлены международные отношения.

Секретарь совета иеромонах Онисим рассказал в интервью Федеральному агентству новостей о перспективах взаимодействия с украинским православием в условиях церковного раскола и незаконного решения Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.

«Безусловно, мы ратуем только за единство, за мир, за братские отношения, — заявил иеромонах Онисим. — Наша деятельность будет направлена на то, чтобы кризисы, которые существуют, были преодолены».

Отец Онисим отметил, что специальных мероприятий по выстраиванию российско-украинских отношений в планах Совета по делам молодежи на ближайшее время не запланировано. Однако в перспективе такая работа будет организована.

«Мы — за общение, за выстраивание диалога, на это рассчитан и Международный молодежный православный форум. Естественно, мы будем приглашать на него всех, в том числе и тех представителей с Украины, которые пожелают вести диалог на площадках, которые предложит Совет», — отметил собеседник ФАН.

Планируется, что Международный молодежный православный форум пройдет в Москве во втором квартале 2019 года и станет одним из первых крупных мероприятий, организованных Советом.