Госкино Украины запретило показ фильмов с Ярмольником и Алферовой

Киев, 24 октября. Государственное агентство Украины по вопросам кино отозвало прокатные удостоверения, выданные на фильмы с участием российских актеров Леонида Ярмольника и Ирины Алферовой. Ранее Киев объявил их лицами, которые «угрожают безопасности страны».

«Госкино отменило государственную регистрацию таких фильмов и сериалов с участием Леонида Ярмольника, как «Любовь в большом городе 2», «Лузер», «Божья тварь». С участием Ирины Алферовой — «Звезда шерифа» и «Потерянный рай», — сообщил в Facebook глава Госкино Украины Филипп Ильенко​​​.

По его словам, всего в рамках борьбы за «безопасность Украины» на сегодняшний день лицензии отозваны более чем у 230 картин. Напомним, в понедельник киевские власти расширили список деятелей культуры из РФ, которые «угрожают национальной безопасности» Украины. Министерство культуры страны добавило в него Ирину Алферову и Леонида Ярмольника.

Ярмольник, комментируя свое включение в черный список, заявил, что украинские власти давно тасуют его фамилию из одного списка в другой, напомнив таким образом, что ранее в свой черный список его уже занес скандально известный украинский ресурс «Миротворец».