Пусть ВСУ убираются, и сразу наступит мир: в ДНР ответили на предложение Порошенко ввести миротворцев

Миротворческая миссия Организации Объединенных Наций (ООН) в Донбассе должна обладать «мощным мандатом и широким кругом ответственности», она поможет восстановить мир на Украине, с таким заявлением выступил украинский президент Петр Порошенко. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Заметим, украинские власти уже давно добиваются введения на территорию Донбасса миротворцев ООН. Киев уверен, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

«Несмотря на все вызовы и проблемы, мы искренне поддерживаем деятельность ООН и верим в ее будущее. Сделать ООН полезной для всех людей планеты — это наша общая цель. Для Украины это могло бы быть через развертывание многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН с мощным мандатом и широким кругом ответственности с целью помочь восстановить мир на украинской земле», — сообщил Петр Порошенко на своей официальной странице в Facebook в среду.

«Маленький геноцид»

Военнослужащий Донецкой народной республики, боец 1-й Славянской бригады Вячеслав Дьяков прокомментировал ФАН заявление украинского президента Петра Порошенко.

«Мы не возражаем против введения миротворцев ООН на границу: от Азовского моря до реки Оскол (Урзуф, Розовка, Великая Новоселка, Межевая, Александровка, Святогорск, Красный Лиман, Сватово, Троицкое). Порошенко хочет в Донбасс, а мы предлагаем до границы с Донбассом. И тогда, действительно, на украинской земле станет меньше могил. Если ввести в Донбасс так, как это желает Петр Порошенко, то случится маленький геноцид. Им здесь вообще нечего делать. Просто пусть ВСУ убираются, и сразу наступит мир. Как ситуации на линии разграничения? Стреляют», — рассказал Вячеслав Дьяков.

Украинские власти в апреле 2014 года начали так называемую антитеррористическую операцию против мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости от Киева после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более десяти тысяч человек.