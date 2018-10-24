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В российском метро исключены аварии из-за скопления людей – эксперт

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В российском метро исключены аварии из-за скопления людей – эксперт

Москва, 24 октября. В России схемы движения потока болельщиков, правила разведения большого потока людей продуманы заранее, поэтому подобные ситуации, как в римском метро, исключены, считает член экспертного совета при комитете Государственной Думы по транспорту Сергей Груздь.

По словам Груздя, схемы движения болельщиков, меры по рассредоточению и закрытию входов и выходов продумываются заранее. Российским специалистам удается избегать большой концентрации людей, рассказал эксперт в комментарии «Пятому каналу».

Судя по многолетней практике, в России исключена ситуация с обрушением эскалатора, как это произошло в Риме, где эскалатор рухнул под весом болельщиков.

Однако при возникновении такой ситуации, как в римском метро, эксперт посоветовал пассажирам крепко держаться за поручни.

Напомним, 23 октября эскалатор на станции метро Repubblica в Риме резко ускорил движение, а затем рухнул. В инциденте пострадали около 30 человек, среди них есть граждане России. В больницах остаются десять россиян, из них трое перенесли операции.

Автор: Софья Куликова
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