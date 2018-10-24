ДНР предупредила об угрозе затопления контролируемой Киевом части Донбасса

Донецк, 24 октября. Подконтрольные Украине северные территории Донбасса может затопить в результате паводка. Как сообщает Донецкое агентство новостей, причиной тому является ненадлежащее состояние гидротехнических сооружений на реках северной части Донбасса.

Как рассказали в министерстве чрезвычайных ситуаций ДНР, прохождение паводка на реках Кривой и Казенный Торцы вызывает особую тревогу. Шесть плотин на этих реках в районе городов Славянск, Краматорск и Дружовка находятся в аварийном состоянии. Это может привести к затоплению этих районов.

МЧС сообщает, что порядка 2396 гектаров в Славянске под угрозой затопления. Тут могут быть затоплены сельскохозяйственные угодья, леса, соляные шахты и озера, промышленные объекты, жилая зона.

Все плотины принадлежат коммунальному предприятию «Компания «Вода Донбасса», Дружковскому городскому совету, Дружковскому машиностроительному заводу, а также Славянскому содовому заводу предприятия «Химпром», который ныне заброшен.

Всего в подконтрольном Киеву Донбассе аварийными на данный момент признаны порядка 250 гидротехнических сооружений.

Ранее сообщалось, что врачи медицинских учреждений ДНР в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса с февраля 2017 года оказали высококвалифицированную медицинскую помощь почти пяти тысячам жителей Донбасса. Кроме того, врачи Донецкого клинического территориального медицинского объединения с начала текущего года установили современные кардиостимуляторы 18 жителям подконтрольной Украине территории Донецкой области.