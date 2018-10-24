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Экономика

Минфин РФ займет у россиян 10 млрд рублей до 2024 года

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Минфин РФ займет у россиян 10 млрд рублей до 2024 года

Москва, 24 октября. Министерство финансов России разместило облигации внутреннего займа на 10 млрд рублей со сроком погашения до февраля 2024 года.

«Минфин России информирует о результатах проведения 24 октября 2018 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26223RMFS с датой погашения 28 февраля 2024 года», — говорится на сайте Минфина.

В ведомстве пояснили, что спрос более чем вдвое превышает предложение — 25,6 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 92,35% от номинала, а выручка от размещения — 9,3 млрд рублей.

Отметим, что в последнее время Россия начала сокращать свои вложения в американские долговые бумаги и больше проводить федеральных займов. По словам доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова, резервов РФ из США будет продолжаться. Москва опасается, что Вашингтон может заморозить выкупленные Россией американские облигации, как уже произошло ранее с Ираном.

Автор: Антон Соколов
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