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Бомба обнаружена в доме Хиллари и Билла Клинтон — СМИ

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Бомба обнаружена в доме Хиллари и Билла Клинтон — СМИ

Нью-Йорк, 24 октября. Бомба была обнаружена в доме Хиллари и Билла Клинтон в пригороде Нью-Йорка, сообщили источники в американских правоохранительных органах.

Взрывное устройство было обнаружено в посылке, которую должны были получить супруги, пишет агентство The Associated Press. Пакет был направлен в имение Клинтонов в районе Чаппакуа округа Уэстчестер.

Перед передачей посылки адресатам, она была изучена сотрудниками охраны. Это входит в задачи Секретной службы США. Внутри специалисты обнаружили бомбу, сообщили журналистам источники в правоохранительных органах.

Бомба обнаружена в доме Хиллари и Билла Клинтон — СМИ

По некоторым данным, обнаруженное взрывное устройство напоминает то, что было ранее найдено в почтовом ящике американского миллиардера Джорджа Сороса.

Автор: Катерина Иванова
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