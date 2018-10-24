Бомба обнаружена в доме Хиллари и Билла Клинтон — СМИ
0 Оставить комментарий
Нью-Йорк, 24 октября. Бомба была обнаружена в доме Хиллари и Билла Клинтон в пригороде Нью-Йорка, сообщили источники в американских правоохранительных органах.
Взрывное устройство было обнаружено в посылке, которую должны были получить супруги, пишет агентство The Associated Press. Пакет был направлен в имение Клинтонов в районе Чаппакуа округа Уэстчестер.
Перед передачей посылки адресатам, она была изучена сотрудниками охраны. Это входит в задачи Секретной службы США. Внутри специалисты обнаружили бомбу, сообщили журналистам источники в правоохранительных органах.
По некоторым данным, обнаруженное взрывное устройство напоминает то, что было ранее найдено в почтовом ящике американского миллиардера Джорджа Сороса.