Медведев заявил о значительном сокращении срока таможенных операций в ЕАЭС

Москва, 24 октября. Срок таможенных операций внутри Евразийского экономического союза значительно сократился, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время Международного таможенного форума.

Медведев отметил, что с этого года действует новый таможенный кодекс ЕАЭС​​​, который полностью унифицировал порядок ввоза и вывоза товаров пяти стран союза.

«Скажу по-честному, мы потратили немало сил с нашими партнерами по Евразийскому союзу, обсуждая его текст, — констатировал российский премьер-министр. — Это было непросто, сводили позиции, но, в конце концов, это удалось сделать».

Он подчеркнул, что удалось добиться значительного сокращения срока таможенных операций ЕАЭС, что позволит бизнесменам стран не терять время при решении этих вопросов. Он добавил, что по мере цифровизации этого процесса — продолжительность будет уменьшаться.