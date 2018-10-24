Сирия: в Совфеде потребовали призвать США к ответу в связи с ударом по Дейр-эз-Зору

Возглавляемая Соединенными Штатами международная коалиция вновь нанесла авиаудар по объектам в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, в результате чего погибли мирные жители. Об этом сообщает сирийское правительственное агентство SANA со ссылкой на местные источники. Удар пришелся на многострадальную деревню Ас-Суса, где ранее от ударов коалиции уже погибли мирные жители. Сирийские власти напоминают, что за последние дни в результате авианалетов США и их союзников по провинции Дейр-эз-Зор погибло более шестидесяти гражданских лиц, десятки мирных жителей получили ранения.

На этот раз в результате авиаудара коалиции был разрушен один из домов, среди его жителей есть погибшие и раненые, их количество уточняется. Одновременно с бомбардировкой деревня была обстреляна из артиллерии. По данным сирийских источников, обстрел вели боевики так называемых «Сирийских демократических сил» (SDF). SDF — это поддерживаемый Вашингтоном альянс курдских и арабских отрядов, которые на словах борются с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1), но в основном используется западными кураторами для противодействия силам, верным законному президенту Сирии Башару Асаду.

Член комитета по обороне Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с Федеральным агентством новостей отметил, что необходимо провести тщательное расследование действий США и их союзников в Сирии и, если вина коалиции в гибели мирных жителей будет доказана, призвать виновных в этих преступлениях к ответу.

Клинцевич напомнил о провокациях, которые устраивала вскормленная Соединенными Штатами так называемая сирийская оппозиция из организации «Белые каски».

«Напомню, российские военные в свое время разведали, как поощряемые Вашингтоном провокаторы из «Белых касок» готовили очередной фейк о якобы применении сирийскими властями химического оружия», — отметил сенатор, подчеркнув, что новые преступления против мирных жителей в Сирии полностью соответствуют модели поведения США на международной арене.

«Мы обо всем этом предупреждали уже давно, — подчеркнул Клинцевич. — Помните, как эти «Белые каски» начали снимать свое постановочное видео? Мы тогда всех предупредили заранее. Мы предъявили всему миру доказательства, а что в ответ предпринял Запад? Ничего! Они в своем производстве фейков дошли до такого абсурда, что один и тот же человек в одной и той же одежде сначала снимался как «пострадавший» от химоружия, а потом как представитель оппозиции с белой каской на голове. А когда этот обман полностью раскрылся, американские кураторы заявили, что «Белым каскам» опасно оставаться в Сирии, и эвакуировали их в Лондон», — напомнил сенатор.

По словам Франца Клинцевича, необходимо как можно скорее расследовать действия США и их союзников в Сирии, в том числе по линии ООН, добиваясь привлечения виновных к ответственности. Ранее в Госдуме призвали провести международное расследование действий США в Дейр-эз-Зоре в связи с гибелью там мирных жителей в результате авиаударов сил коалиции. Сирия уже обратилась с соответствующим требованием в Совет Безопасности ООН.

Напомним, Россия неоднократно критиковала Соединенные Штаты за имитацию борьбы с ИГИЛ и поддержку боевиков в Сирии. Дамаск и Москва считают присутствие сил коалиции в Сирии незаконным — западные военные проводят там боевые операции без соответствующего мандата Совбеза ООН и против воли законного сирийского правительства.

1 Организация запрещена на территории РФ.