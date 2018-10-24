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Не посмотревшему «Движение вверх» уральскому школьнику отменили двойку

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Не посмотревшему «Движение вверх» уральскому школьнику отменили двойку

Москва, 24 октября. Уральскому школьнику, который не посмотрел фильм «Движение вверх», отменили двойку. Ситуацию под свой контроль взяла директор школы № 53 в Екатеринбурге, в которой учится мальчик.

«Ситуация уже разрешена, и директор 53-й школы ее взяла под свой контроль», — уточнила РИА Новости представитель департамента образования горадминистрации.

Не посмотревшему «Движение вверх» уральскому школьнику отменили двойку

Она уточнила, что сначала оценка действительно была выставлена в журнал, однако затем ситуацию урегулировали, и сейчас «двойки» в журнале нет.

Просмотр фильма о баскетболистах «Движение вверх» было домашним заданием по физкультуре. Один из учеников не смог его выполнить: мальчик живет в бедной семье, дома у него нет компьютера.

Автор: Василий Котов
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