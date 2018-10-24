Хуг призвал Киев и Донбасс договориться за столом в Минске

Луганск, 24 октября. Первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг призвал стороны конфликта на юго-востоке Украины решать спорные моменты на переговорах контактной группы в Минске.

С таким заявлением он выступил, отвечая на вопрос на брифинге в Луганске о нарушении одной из сторон конфликта минских соглашений.

«Как раз переговоры в Минске являются той платформой, на которой стороны могут озвучить те вопросы, которые вызывают у них обеспокоенность по отношению к поведению другой стороны», — цитирует Хуга «Луганский информационный центр».

При этом он подчеркнул, что столица Белоруссии может стать «одним из возможных форматов», где стороны поднимут спорные вопросы.

Напомним, Киев в 2014 году начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. За четыре года боевых действий погибло, по данным ООН, более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе обсуждается в рамках встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако Киев регулярно нарушает взятые на себя обязательства и заявляет о «тупиковой ситуации», к которой близки стороны переговоров.