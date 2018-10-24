Сирия: Россия, Турция и Иран ускорят формирование конституционной комиссии в САР

Москва, 24 октября. Заместители министров иностранных дел России, Ирана и Турции Сергей Вершинин, Хосейн Ансари и Седат Онал провели консультацию в Москве по вопросу формирования конституционной комиссии в Сирии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Представители внешнеполитических ведомств договорились ускорить согласование состава конституционной комиссии и учесть интересы всех граждан САР создании основного закона.

«Условлено ускорить работу по согласованию состава конституционного комитета с учетом интересов всех сирийцев», — говорится в сообщении МИД РФ.

Работы по формированию комиссии будут вестись в координации со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Напомним, страны-гаранты сирийского урегулирования в ходе переговоров в Астане договорились создать спецкомиссию для выработки основного закона САР. В созданную в 2018 году комиссию вошли как представители правительственных сил САР, так и оппозиции. Кроме того, в комиссию вошли представители гражданского общества страны, представители племен и женщины.