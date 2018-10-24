Итальянцы засомневались, что ЧП в римской подземке произошло из-за российских болельщиков

Рим, 24 октября. Российские болельщики, возможно, не виноваты в поломке эскалатора в римском метрополитене. Об этом пишет итальянская газета Messaggero. Итальянцы засомневались, что ЧП в подземке Рима произошло из-за фанатов ЦСКА, как уверяет глава итальянского МВД.

Транспортная компания Рима проводит расследование инцидента. По предварительным данным, прыжки футбольных фанатов на ступенях эскалатора не могли привести к ЧП, так как оборудование должно было выдержать нагрузку.

Издание отмечает, что компания Atac, которая занимается обслуживанием транспортной инфраструктуры Рима, дважды просила власти итальянской столицы выделить средства на внеплановый ремонт веток метрополитена. Оба обращения остались без внимания властей, цитирует АиФ итальянское СМИ.

Ранее министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини обвинил в произошедшем ЧП российских болельщиков. По его словам, «десятки пьяных псевдоболельщиков» ЦСКА начали беспорядки в римском метро, которые привели к обрушению эскалатора.

Представитель фанатского движения ЦСКА в комментарии ФАН опроверг обвинения итальянского МВД. По его словам, четыре года назад болельщики «Ромы» нападали на фанатов российского клуба. Поэтому в этот раз официальный фан-клуб ЦСКА подготовил для россиян памятку о поведении в городе. Именно поэтому граждане РФ зашли в метро группой: они старались держаться вместе, чтобы избежать возможного нападения итальянских фанатов. ЧП, по мнению представителя фан-движения ЦСКА, возникло из-за неисправности механизма метро.

«Даже если бы они и прыгали, а я общался с ребятами — никто из них не прыгал, эскалатор должен был максимум остановиться», — сказал собеседник ФАН.

Напомним, вечером 23 октября в метрополитене Рима произошел инцидент: эскалатор подземки вышел из строя. Пострадали, по разным данным, около 30 человек, среди которых есть граждане РФ. По данным Федерального агентства новостей, в больницах итальянской столицы находятся 10 россиян, трое из них перенесли операцию.