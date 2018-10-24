Таких вакансий нет: в Росгвардии назвали фейковым объявление о стрелке для БТР-80

Росгвардия ищет стрелка на БТР-80 для обеспечения правопорядка при проведении массовых мероприятий, участия в оперативно-профилактических рейдах и спецоперациях. Такое объявление было размещено на сайте SuperJob. Читаем: страж порядка будет получать от 40 до 60 тысяч рублей, также ему гарантируется оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней, бесплатный проезд на общественном транспорте, возможность получения бесплатного высшего образования в ведомственных учебных заведениях.

«Год службы в нашем подразделении засчитывается за полтора года в льготном исчислении. Сотрудники имеют право на получение единовременной социальной выплаты для строительства или приобретения жилья. Возмещение оплаты съемного жилья в размере 28 тыс. рублей. На территории находятся 2 спортивных зала, 4 стрелковых тира, столовая, тренажерный комплекс, а также комната психологической разгрузки», — говорится в объявлении.

Как пояснили корреспонденту Федерального агентства новостей в пресс-службе Центрального округа войск национальной гвардии, объявление фейковое.

«В настоящий момент таких вакансий у нас нет», — сказали в Росгвардии.

Кроме того, в пресс-службе рассказали о специфике работы правоохранительных органов на митингах.