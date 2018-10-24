Мизулина объявила войну кибернасилию

Москва, 24 октября. Зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина предложила ужесточить наказание за насилие в компьютерных играх после трагедии в Керчи, где учащийся колледжа расстрелял студентов и преподавателей. По мнению сенатора, штраф, который сейчас составляет 100 тысяч рублей, необходимо увеличить.

Мизулина отметила, что, согласно имеющейся информации о подобных преступлениях, все нападавшие увлекались компьютерными играми, в которых содержатся сцены насилия, и были активными пользователями соцсетей. Она предложила ввести административную ответственность для информационных посредников, которые распространяют контент, содержащий сцены жестокости, таких как Google, YouTube и Facebook. Мизулина также напомнила, что в Германии штраф для соцсетей составляет до 50 млн евро.

Сенатор предложила изменить закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», добавив в него соответствующие требования к компьютерным играм. Она подчеркнула, что современные игры приближены к реальности — «там отрубают головы не Змею Горынычу, а реальным людям».

Коллегу поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Давайте внимательно разберемся, что надо поправить в законодательстве, в том числе с учетом зарубежного опыта», — цитирует ее «Коммерсант».