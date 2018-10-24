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В «Спартаке» отказались ответить на вопрос о назначении Кононова

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В «Спартаке» отказались ответить на вопрос о назначении Кононова

Москва, 24 октября. Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун отказался ответить на вопрос о достоверности информации о назначении на пост тренера команды Олега Кононова.

«Не комментирую, извините. До свидания», — коротко ответил Федун на соответствующий вопрос, сообщает Sport24. 

Ранее в среду «Спорт-Экспресс» сообщил, что «Спартак» согласовал условия контракта с тренером «Арсенала» Олегом Кононовым. Несколько дней назад столичный клуб отправил в отставку итальянца Массимо Карреру. Объединение болельщиков красно-белых не одобрило решение руководства клуба, опубликовав письмо в поддержку тренера, с которым «Спартаку» в позапрошлом сезоне удалось вернуть чемпионство. 

Автор: Федор Веснин
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