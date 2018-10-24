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Донбасс: ВСУ стягивают военную технику к линии соприкосновения с ЛНР

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Донбасс: ВСУ стягивают военную технику к линии соприкосновения с ЛНР

Луганск, 24 октября. ВСУ стягивают военную технику к линии соприкосновения с Луганской народной республикой, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Марочко отметил, что была зафиксирована активность украинских военных в районе населенного пункта Новозвановка.

«В зону ответственности 14-й механизированной бригады в район населенного пункта Новозвановка прибыла колонна техники противника в составе пяти грузовых автомобилей «Урал» и трех БТР-80», — констатировал он.

По его данный, в этом регионе украинские силовики наращивают запасы боеприпасов, а также двигают танки и БМП к линии соприкосновения к линии соприкосновения с ЛНР. В Луганске предположили, что Киев готовится к проведению провокаций.

Донбасс: ВСУ стягивают военную технику к линии соприкосновения с ЛНР

Ранее представитель ДНР в СЦКК заявил, что вооруженные силы Украины за прошедшую неделю выпустили по территории Донецкой народной республики почти 1700 различных боеприпасов.

Автор: Катерина Иванова
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