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Оппозиция Сирии обсудит с Лавровым Идлиб и создание конституционного комитета

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Оппозиция Сирии обсудит с Лавровым Идлиб и создание конституционного комитета

Москва, 24 октября. Делегация оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) 26 октября прибудет в Москву для переговоров с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. По словам официального представителя СКП Яхья аль-Ариди, делегаты намерены обсудить с главой МИД РФ ситуацию в провинции Идлиб.

«В повестке дня — запуск конституционного комитета, который является важным шагом для нахождения политического решения в Сирии в контексте резолюции СБ ООН 2254», — сказал он.

Напомним, в среду Лавров анонсировал проведение нового саммита в астанинском формате по Сирии на территории России. 

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ряд военизированных группировок оппозиции в сирийской провинции Идлиб поддержал создание там демилитаризованной зоны.

Автор: Тимур Румянцев
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