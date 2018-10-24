Audi назвала цены на новый бизнес-седан A6 в России

Москва, 24 октября. Немецкий автоконцерн Audi объявил о старте продаж нового поколения седана A6 в России. Автомобиль будет доступен с бензиновым двигателем и технологией «мягкого гибрида», а купить новинку меньше, чем за 3,9 миллиона рублей, не получится.

Новый Audi A6 был представлен на автосалоне в Женеве в марте 2018 года, мощность двигателя автомобиля, который будет доступен на российском рынке, составит 340 лошадиных сил. Разогнаться до ста километров в час Audi A6 может за 5,1 секунды, максимальная же скорость машины ограничена на отметке в 250 километров в час.

От предыдущего поколения новый Audi A6 отличается увеличенными размерами — авто стало чуть длиннее, шире и выше. Расход топлива седана составляет 6,8 литра на 100 километров пути.