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Сбербанк и «Яндекс» запустили совместный маркетплейс «Беру»

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Сбербанк и «Яндекс» запустили совместный маркетплейс «Беру»

Москва, 24 октября. Сбербанк и «Яндекс» запустили маркетплейс «Беру» после пяти месяцев тестирования. Информация об этом появилась на сайте «Яндекса».

Согласно данным компании, в ходе тестирования на площадке были размещены около 100 тысяч товаров, а пользователи сервиса сделали 180 тысяч заказов. На данный момент на «Беру» девять категорий товаров. Компания планирует добавлять новые категории и расширять ассортимент.

Также на сайте запустили «Беру Бонусы», с помощью которых покупатели смогут получать скидки и бесплатную доставку. При достаточном количестве бонусов покупатель может приобрести товар за символический 1 рубль. При этом размер определяется случайно – в процентах или в рублях.

Автор: Софья Куликова
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