Артековцы пригласили дипломатов ООН посетить мир без границ

Симферополь, 24 октября. Артековцы направили в ООН видеопослание. Они выразили уверенность, что можно сделать мир добрее. Об этом сообщает пресс-служба международного детского центра «Артек».

«Мы верим, что мир можно сделать добрее! Мы учимся у вас. От всей души желаем всем мира!» — заявили артековцы в обращении к дипломатам государств-членов ООН.

Они заявили, что «Артек» объединяет детей из разных стран, также как ООН объединяет страны.

По словам пресс-службы «Артека», в лагере за 93 года его существования побывали дети из 120 государств: всего 1,5 миллиона человек.

«ООН поддерживает мир и стабильность на планете, а «Артек» учит дружить детей разных культур, религий и национальностей», — заявили артековцы.

Они подчеркнули, что «Артек» является признанным центром детской дипломатии. Артековцы пригласили дипломатов приехать в «Артек».

«В сознании наших детей земной шар — это территория без границ и войн. Этот идеальный мир они воплощают в «Артеке», — заявил директор международного детского центра «Артек» Алексей Каспржак.

Видеобращение содержит кадры визита в «Артек» постпреда РФ в ООН и Совете Безопасности ООН Василия Небензи.