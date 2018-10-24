Оперный певец Балашов попал в больницу в Москве

Москва, 24 октября. Оперный певец Сергей Балашов попал в больницу. Он был госпитализирован в Москве в среду.

Причиной госпитализации стали осложнения, возникшие на фоне серьезного заболевания, которым страдает певец, передает РЕН ТВ. Сейчас врачи оказывают артисту помощь.

Балашов является солистом Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Он занят в таких операх, как «Евгений Онегин», «Пиковая дама» и «Травиата».