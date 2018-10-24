Эр-Рияд разрешил турецкой полиции осмотреть колодец, где нашли останки Хашукджи

Стамбул, 24 октября. Турецкие следователи получили разрешение от Саудовской Аравии на осмотр колодца, расположенного на территории генконсульства королевства в Стамбуле. Внутри него могут быть улики по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Разрешение турецкой стороне выдали представители Эр-Рияда, сообщает телеканал NTV. Стоит отметить, что до этого момента саудовская сторона выступала против того, чтобы криминалисты провели на территории консульства следственные мероприятия.

Напомним, саудовский журналист исчез 2 октября после посещения саудовского консульства в Стамбуле. Впоследствии сообщалось о том, что Хашукджи был жестоко убит во время собеседования, его тело расчленили, а лицо изуродовали до неузнаваемости. Один из участников преступления надел одежду и аксессуары представителя СМИ, чтобы зафиксировать его «выход из консульства». Фрагменты тела погибшего представителя СМИ обнаружили в колодце на территории резиденции генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Ряд стран, в том числе Россия, Великобритания и США потребовали провести объективное расследование произошедшего. В Евросоюзе назвали убийство журналиста «ужасающим преступлением». Председатель Евросовета Дональд Туск в ходе своего выступления в Европарламенте. подчеркнул, что европейские страны заинтересованы в том, чтобы были установлены все детали преступления, «независимо от того, кто стоит за этим».