Отработали ужасно: болельщик ЦСКА поставил «двойку» римским спасателям

Рим, 24 октября. Очевидец происшествия в римском метро, хирург-ортопед Дмитрий Павлов прокомментировал сообщения о том, что фанаты ЦСКА прыгали на эскалаторе, а также обвинил итальянские власти во лжи.

«Ничего такого не было, никто не скакал и не прыгал. Будучи в первом десятке людей, которые зашли на этот эскалатор, я подтверждаю, и видеокамеры — в помощь. Мы даже песен не пели, просто ехали на футбольный матч», — рассказал Павлов.

Столичный врач рассказал, что эскалатор неожиданно стал набирать скорость, но никто не воспринял это всерьез, потому что подумали, что это шутка. По его словам, когда все поняли, что это не шутка — началось «месиво», сообщает «Царьград».

Павлов удивился тому факту, что скорая помощь государства Европейского союза приехала только через 30-40 минут. Кроме того, по его словам, у врачей и спасателей не было никакой тактики.

«Ужасно медики сработали и во время развоза по больницам. Человека с ссадиной могли увезти первым, а с переломом — в последнюю очередь. Работу спасателей я оцениваю на твердую «двойку», — заключил он.

Напомним, болельщики столичного ЦСКА направлялись на «Стадио Олимпико», где проходил матч Лиги чемпионов между московским клубом и «желто-красными». Эскалатор в метрополитене на одной из центральных улиц итальянской столицы обрушился в тот момент, когда на нем находилось большое количество людей. В результате ЧП пострадали не менее 16 человек.