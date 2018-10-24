Сирия сегодня: коалиция США ударила по Дейр эз-Зору, в появлении террористов виноват Запад

Сирия, 24 октября. Возглавляемая США международная коалиция нанесла авиаудар по Дейр эз-Зору. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в появлении террористов в САР виноват Запад. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Коалиция атаковала Дейр эз-Зор

Международная коалиция в очередной раз нанесла мощнейший авиаудар по деревне Ас-Суса (провинция Дейр эз-Зор). В результате атаки есть жертвы и раненые среди мирного населения, сообщает сирийское информационное агентство SANA.

«Коалиция, заявляющая о борьбе с террористической группировкой ИГ1 (запрещена в России), провела ряд бомбардировок жилых районов в деревне Ас-Суса и ее окрестностях на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор», — подчеркивают сотрудники агентства.

Как стало известно, мощные взрывы разрушили один из жилых домов, под завалами которого было погребено несколько жителей. Точных данных о погибших и пострадавших пока нет. Вместе с бомбардировками населенный пункт был обстрелян артиллерией «Сирийских демократических сил» (SDF). Альянс состоит из курдских и арабских отрядов оппозиции и сотрудничает с Вашингтоном.

Террористы появились из-за Запада

Обстановка на территории ближневосточного государства расшатывалась благодаря активному содействию Запада. В конечном итоге это привело к созданию в САР настоящего оплота радикальных исламистов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Вместе с тем считаем, что при содействии Запада была расшатана обстановка в Ближневосточном регионе, что позволило создать в Сирии настоящий оплот терроризма», — подчеркнул министр.

Тем не менее, по словам Шойгу, с помощью Российской Федерации Дамаску удалось переломить ситуацию и разгромить крупные вооруженные формирования боевиков, а также освободить ряд стратегически важных населенных пунктов страны.

«В ходе конфликта мы приобрели бесценный опыт, которым готовы поделиться. Сегодня прилагаем максимальные усилия для налаживания в Сирии мирной жизни, создаем условия для политического урегулирования кризиса и оказываем гуманитарную помощь населению», — заключил Сергей Шойгу.

Лавров отметил успешность «астанинского формата»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «астанинский формат», который включил в себя Россию, Турцию и Иран, оказался наиболее эффективным для продвижения урегулирования обстановки в Сирии.

«Все объективные наблюдатели признают, что «астанинский формат» — наиболее эффективная структура для продвижения по всем трекам преодоления сирийского кризиса», — сказал Лавров.

При этом глава внешнеполитического ведомства выразил уверенность в том, что именно успешность «Астаны» спровоцировала «тех, кто думает не об интересах сирийского народа, а о своих геополитических замыслах в этом регионе».

1 Организация запрещена на территории РФ.