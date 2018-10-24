Назван самый популярный цвет смартфонов

Нью-Йорк, 24 октября. Аналитики компании Strategy Analytics назвали самый популярный цвет смартфонов. Специалисты проанализировали мнения пользователей сотовых телефонов из США, Западной Европы, Китая и Индии.

Согласно данным проведенного опроса, в списке предпочтений потребителей самым востребованным оказался черный цвет. Серебристые смартфоны заняли вторую строчку рейтинга. Отмечается, что эти два цвета лидируют с большим отрывом.

Более половины всех опрошенных респондентов предпочитают смартфоны черного и серебристого цветов. Около одной трети пользователей нравится белый цвет и цвет розового золота.

Примечательно, что именно золотой розовый является самым популярным цветом среди предпочтений женщин США и Китая. Аналитики также отмечают, что именно этот оттенок быстро набирает популярность по всему миру.