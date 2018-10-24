Путин поручил правительству выделить средства на развитие Дальнего Востока

Москва, 24 октября. Правительство должно выделить в нацпрограммах средства для развития Дальнего Востока. Соответствующее поручение дал кабмину президент России Владимир Путин. Об этом сообщил сайт Кремля.

Согласно тексту документа, правительство должно сформировать в национальных и федеральных проектах разделы, которые обеспечат социально-экономическое развитие Дальнего Востока выше среднероссийского уровня.

Необходимо предусмотреть необходимый объем финансирования субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, сообщается в документе.

Отметим, что срок выполнения поручения — 1 марта 2019 года.