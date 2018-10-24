Сирия: де Мистура назвал переговоры с Муаллемом «прямыми и интенсивными»

Женева, 24 октября. Специальный посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура провел «прямые и интенсивные» переговоры с министром иностранных дел Сирийской Арабской Республики Валидом Муаллемом, которые состоялись в Дамаске.

Как сообщает офис эмиссара ООН, между де Мистурой и Муаллемом состоялся прямой и интенсивный обмен мнениям в «сердечной атмосфере».

В заявлении, распространенном в Женеве, отмечается, что спецпосланник доложит о ходе политического процесса генеральному секретарю ООН.

В ходе встречи де Мистура и Муаллем также обсуждали вопросы политурегулирования в Сирии и порядок формирования конституционной комиссии.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обсудил с Стаффаном де Мистурой вопросы создания конституционного комитета.