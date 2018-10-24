Киев, 24 октября. Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Александр Левченко придумал, где взять денег на миротворцев для Донбасса. Своими взглядами он поделился в ходе пресс-конференции на тему «Какой должна быть миротворческая миссия в Донбассе».

Левченко отметил, что большая часть средств на миротворческую миссию будет осуществляться за счет ООН. В связи с этим, добавил он, организации необходимо считать, сколько денег необходимо направить и резервировать в бюджете на следующий год на эти нужды.

Украинский политик высказал мнение, что некоторые развитые страны, понимая, что ООН не может обеспечить полное финансирование, могут взять на себя расходы и профинансировать свой контингент.

«Это будет их своеобразный мирный вклад в решение проблемы в Донбассе. Такие примеры есть, когда более богатые страны за свой счет содержат этот контингент во время выполнения миротворческих задач», — заявил он.

Левченко считает, что взять на себя финансирование могут те страны, у которых достаточно высокий уровень ВВП.

«Центральная и западная [Европа] — они могли бы рассмотреть вопрос полного или частичного финансирования. Но это будет их личное решение», — цитирует «ПолитНавигатор» политика.

Напомним, вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года. ДНР и ЛНР заявили о своей независимости после госпереворота, Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса. По последним данным, в результате конфликта погибли более 10 тысяч человек.