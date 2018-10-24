«Это будет их своеобразный вклад»: в Киеве придумали, где взять денег на миротворцев для Донбасса
Киев, 24 октября. Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Александр Левченко придумал, где взять денег на миротворцев для Донбасса. Своими взглядами он поделился в ходе пресс-конференции на тему «Какой должна быть миротворческая миссия в Донбассе».
Левченко отметил, что большая часть средств на миротворческую миссию будет осуществляться за счет ООН. В связи с этим, добавил он, организации необходимо считать, сколько денег необходимо направить и резервировать в бюджете на следующий год на эти нужды.
Украинский политик высказал мнение, что некоторые развитые страны, понимая, что ООН не может обеспечить полное финансирование, могут взять на себя расходы и профинансировать свой контингент.
«Это будет их своеобразный мирный вклад в решение проблемы в Донбассе. Такие примеры есть, когда более богатые страны за свой счет содержат этот контингент во время выполнения миротворческих задач», — заявил он.
Левченко считает, что взять на себя финансирование могут те страны, у которых достаточно высокий уровень ВВП.
«Центральная и западная [Европа] — они могли бы рассмотреть вопрос полного или частичного финансирования. Но это будет их личное решение», — цитирует «ПолитНавигатор» политика.
Напомним, вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года. ДНР и ЛНР заявили о своей независимости после госпереворота, Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса. По последним данным, в результате конфликта погибли более 10 тысяч человек.