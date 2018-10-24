«Ничего не предвещало беды»: очевидец рассказал, как произошла авария в римском метро

Рим, 24 октября. Люди, которые оказались на станции римского метрополитена «Репубблика» в момент аварии на эскалаторе, не сразу поняли всю серьезность ситуации. Об этом рассказал болельщик московской команды ЦСКА Дмитрий Павлов, который стал свидетелем происшествия.

«Ничего не предвещало беды. Ехали как в Москве в час пик: на каждой ступеньке по два человека. В какой-то момент эскалатор начал ускоряться. Мы посмеялись, думали, это какая-то шутка. Но потом увидели, что механизм все набирает и набирает обороты», — рассказал он.

По словам Павлова, в какой-то момент эскалатор стал походить на разогнавшуюся беговую дорожку. Люди внизу начали падать. Те, кто успел соскочить на перрон, оттаскивали упавших, чтобы их не завалило другими пассажирами, передает RT.

ЧП на станции итальянского метро «Репубблика» произошел накануне вечером. Эскалатор внезапно вышел из строя. Всего пострадали 19 человек, среди них 15 россиян и 4 украинца. Прокуратура Рима завела следственное дело в связи с инцидентом в метро.