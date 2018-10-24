Польша открыла Грузии двери НАТО

Варшава, 24 октября. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Грузия – наиболее готовый к вступлению в Североатлантический альянс кандидат. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил после встречи с грузинским коллегой Давидом Залкалиани.

«Двери НАТО остаются для Грузии открытыми​​​. Мы считаем, что Грузия заслуживает членства в НАТО, как наиболее готовый кандидат», — заявил глава МИЛ Польши.

Министр иностранных дел Грузии заверил, что страна обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы вступить в НАТО.

«Мы реализуем наши реформы и договоренности. Мы очень амбициозны, хотим сделать больше», — сказал Залкалиани.

Напомним, в 2014 году Грузия подписала соглашение об ассоциации с ЕС, а в 2017 году граждане страны получили право безвизового въезда в страны Шенгенской зоны. Тбилиси объявил своей главной целью членство в НАТО и ЕС.

Ранее американский ученый Тед Карпентер посоветовал «не дразнить русского медведя» и воздержаться от попыток расширения НАТО у границ России. В свое работы ученый называл возможное расширение альянса «ужасной внешнеполитической идеей».