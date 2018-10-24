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Парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра

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Парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра

Ереван, 24 октября. Парламент Армении не поддержал выдвижение кандидатуры Никола Пашиняна на пост главы правительства.

Рассмотрение кандидатуры Пашиняна состоялось на специальном заседании парламента. В ходе голосования ни один парламентарий не поддержал Пашиняна, 11 депутатов воздержались, один проголосовал против, передает RT.

«Моя кандидатура была выдвинута не для избрания, а для неизбрания премьер-министра. Я был выдвинут, чтобы не было никаких спекуляций по поводу легитимности предстоящих досрочных парламентских выборов», — сказал Пашинян.

Нпомним, 16 октября Никола Пашинян покинул пост главы правительства Армении. Позднее Пашинян заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра, чтобы создать формальный повод для роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. Согласно конституции Армении, парламент должен быть распущен, если после отставки премьер-министра депутаты не выберут нового главу правительства в течение двух заседаний, передает Infox.ru

Автор: Артем Никулин
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