Полиция и священники устроили потасовку у Храма гроба Господня

Иерусалим, 24 октября. Сотрудники правоохранительных органов и представители духовенства устроили потасовку у входа в Храм гроба Господня в Иерусалиме, был задержан один из христианских священников.

Как сообщили в полиции, конфликт возле святыни произошел из-за того, что коптское духовенство не согласилось пустить в принадлежащий им придел храма представителей управления древностей Израиля, которые собирались провести в здании срочный ремонт.

«Поскольку они не подчинились распоряжению полиции, был отдан приказ об их эвакуации», — цитирует РИА Новости сотрудника правоохранительных органов.

При этом сообщается, что один из представителей духовенства «злостно нарушил общественный порядок» и даже «попытался атаковать» сотрудников полиции. Правоохранители были вынуждены задержать его.

В то же время греко-православный архиепископ Феодосий в социальной сети Facebook опубликовал фото, на котором запечатлен момент задержания. Мужчину в черном облачении священника, судя по снимку, повалили на землю и надели на него наручники.

Напомним, ранее стало известно, что Русская православная церковь может прекратить проводить службы в Храме гроба Господня. Такой шаг будет предпринят, если Иерусалимская православная церковь поддержит решение Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии православной церкви на Украине.