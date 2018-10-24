Это будет проблемой: на Украине рассказали, что ждет Порошенко, если он не попадет под санкции РФ

Украинские журналисты предположили, что Россия внесет в санкционный список украинских олигархов Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Дмитрия Фирташа, а также президента Петра Порошенко и связанных с ним лиц, которые ведут разный бизнес в России.

Как заявил в эфире программы «Время покажет» на Первом канале украинский журналист и политолог Александр Фомин, если президента Украины не будет в списке украинцев, в отношении которых Россия применит специальные экономические меры, это будет означать, что в Москве «недоработали».

«Петр Порошенко неоднократно на всех площадках заявлял, что идет война между Россией и Украиной, а во время войны как-то не принято вести бизнес на территории «страны-агрессора», согласно украинскому законодательству», — заметил Александр Фомин.

При этом он допустил, что если Россия не введет санкции в отношении российского бизнеса Петра Порошенко, то для действующего украинского президента это будет «очень большой проблемой во время его предвыборной кампании».

«Надо будет аргументировать, почему его не внесли в санкционный список. Это будет очень интересно», — считает украинский журналист и политолог.

Ранее украинский журналист-расследователь Александр Дубинский написал на своей странице в Facebook, что у Порошенко и его подручных на территории РФ довольно обширные бизнес-интересы: это автосборочные и ремонтные предприятия, агрохолдинг Lucky Grain, завод «Крахмалопродукты», фабрика Roshen, сеть Burger King.

«Помимо самого Порошенко, акционерами его российских активов являются господа Свинарчук, Зайцев, Пасенюк, — написал Дубинский. — Очевидно, что, если указанных персонажей во главе с украинским президентом в санкционном списке не будет, мы получим еще одно доказательство работы Порошенко если не на Кремль, то в связке с Кремлем».

Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в отношении физических и юридических лиц Украины, которые причиняют вред интересам РФ. А во вторник российский премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что правительство работает над перечнем контрсанкций против Украины и списком из более сотни лиц и компаний, которые под них попадут.

По словам главы Кабмина РФ, контрсанкции будут представлять собой, в частности, блокировку активов граждан Украины, находящихся в РФ, запрет на вывод капиталов и поставку определенных товаров.