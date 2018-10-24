Спасибо Болтону за это: эксперты нашли единственный позитив в отношениях России и США

Москва, 24 октября. Переговоры советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Москве отличались от тех, что проводили американские представители ранее, заявила завкафедрой прикладного анализа международных проблем МГИМО Татьяна Шаклеина.

Эксперты обратили внимание, что долгое время в отношениях РФ и США сохранялось лицемерие с американской стороны. Представители Вашингтона называли россиян партнерами, хотя прекрасно знали, что ни о каком сотрудничестве речи не идет.

По мнению экспертов, во время визита Болтона в Москву встречи приобрели другой формат — стали честнее.

«Обе страны открыто объявили друг друга стратегическими оппонентами, и камуфлировать истинные намерения за дипломатическим новоязом более не надо ни одной из них, — пишет «Ридус». — Спасибо Болтону за это».

Эксперты отмечают, что такое поведение свойственно представителям администрации президента США Дональда Трампа. Она напомнила, что Россия входила в список так называемых угроз для США с 2015 года.

«Примерно с того же времени стало практически невозможно общаться продуктивно с представителями американского истэблишмента, — заметила она. — Все попытки вести диалог наталкивались как на каменную стену».

Россия сохраняла двери открытыми для конструктивных переговоров, однако этого так и не удалось добиться по вине американской стороны.

«Начиная с уже 2016 года эти двери плотно закрылись с американской стороны — представители США на всех уровнях откровенно говорят, что ситуация безнадежная, — констатировала она. — Они повторили это и на последнем Валдайском форуме, где я обсуждала эту тему с ними».

По мнению эксперта, появившаяся честность, которая сопровождала переговоры Болтона с российскими представителями в Москве, является позитивным моментом в отношениях двух стран.

«Но это — единственный позитивный момент во в целом безнадежной ситуации», — считают эксперты.

Накануне президент РФ Владимир Путин на встрече с Болтоном пошутил об оливках мира на гербе Соединенных Штатов, намекнув на немиролюбивую политику Вашингтона.