СК РФ возбудил уголовные дела против крупных чиновников в Сочи

Москва, 24 октября. Глава МУП «Водоканал» Сергей Винарский, главный архитектор Владимир Малов, вице-мэр Сочи Иван Бомбергер и бывший первый заместитель главы администрации Сочи Мугдин Чермит стали фигурантами уголовных дел, о чем говорится в сообщении на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

Бомбергер подозревается в превышении должностных полномочий. Чиновник создал угрозу возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, выдав разрешение на строительство многоквартирного жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередачи. При этом у него не было достаточных правовых оснований.

Второй фигурант уголовного дела Чермит необоснованно выдал разрешение на ввод в эксплуатацию подлежавшего сносу 18-этажного многоквартирного дома.

Осенью 2016 года Малов при вводе в эксплуатацию принадлежащего ООО «Ливадия» многоквартирного дома не проверил соответствие требованиям технических и градостроительных регламентов, но все же согласовал мировое соглашение с организацией. Однако объект не был оборудован системой противопожарной защиты и не был окончен строительством.

Винарский противозаконно заключил договор на подключение многоквартирного дома к сетям водоснабжения на безвозмездной основе.

Напомним, ранее СК РФ предъявил обвинение главному инженеру завода пиротехники «Авангард» в Гатчине.