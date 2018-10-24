Ливень затопил улицы Туапсе: опубликовано видео

Тупсе, 24 октября. Улицу Победы в Туапсе затопило во время проливного дождя, видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

По данным ФАН, сильный ливень заливает Туапсе уже несколько часов. Дождевой поток устремился вниз по улице, одинокие пешеходы пытаются перейти на другую сторону дороги.

На кадрах видео можно заметить припаркованные машины, их шины полностью скрыты водой. Водители медленно проезжают этот участок улицы.