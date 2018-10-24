Эрдоган предложил Лукашенко посетить Турцию

Москва, 24 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил белорусскому лидеру Александру Лукашенко посетить страну. Об этом сообщила в среду посол Турции в Минске Кезбан Нилвана Дарама.

По ее словам, Эрдоган пригласил Лукашенко посетить Турцию в ближайшие месяцы.

«Есть приглашение на предстоящие месяцы со стороны президента Турецкой Республики в адрес президента Республики Беларусь», — пояснила посол.

Дипломат подчеркнула, что визит Лукашенко в Турцию украсит отношения между двумя государствами.