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Эрдоган предложил Лукашенко посетить Турцию

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Эрдоган предложил Лукашенко посетить Турцию

Москва, 24 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил белорусскому лидеру Александру Лукашенко посетить страну. Об этом сообщила в среду посол Турции в Минске Кезбан Нилвана Дарама.

По ее словам, Эрдоган пригласил Лукашенко посетить Турцию в ближайшие месяцы.

«Есть приглашение на предстоящие месяцы со стороны президента Турецкой Республики в адрес президента Республики Беларусь», — пояснила посол.

Дипломат подчеркнула, что визит Лукашенко в Турцию украсит отношения между двумя государствами.

Автор: Василий Котов
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