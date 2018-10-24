Правительство РФ примет список допустимых подарков госслужащим

Москва, 24 октября. Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила законопроект, устанавливающий перечень допустимых подарков для государственных служащих. Документ подготовлен в рамках совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции.

Согласно действующим нормам, сейчас чиновникам можно дарить только те подарки, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей. Однако законопроект устанавливает это положение утратившим силу, пишет «Интерфакс».

Согласно новым предложенным нормам, государственные служащие смогут принимать подарки только в связи с протокольными и официальными мероприятиями. Кроме того, подарки должны быть строго в виде полиграфической продукции с логотипом госоргана, органа местного самоуправления или организации. Также госслужащим разрешено дарить цветы. В перечень допустимых подарков предлагают внести ценные вещи, которые «вручены в качестве поощрения от государственного органа, органа местного самоуправления, организации, в которых одаряемый занимает должность».

Согласно законопроекту, в случае, если чиновник получит в подарок вещь, не входящую в перечень, то он будет обязан сообщить об этом своему руководству. Такие подарки автоматически будут признаваться соответственно федеральной собственностью, собственностью региона, муниципальной собственностью или собственностью организации.