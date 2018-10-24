Болтон объяснил, почему США пока не обсуждают новые санкции против России

Баку, 24 октября. Власти США в настоящее время не рассматривают вопрос введения дополнительных санкций против России. Об этом в среду заявил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

«США выдвинули санкции против РФ 4 месяца назад в связи с делом Скрипалей. Практика такова, что вопрос дополнительных санкций рассматривается по истечении 6 месяцев. На данный момент мы не рассматриваем вопрос введения дополнительных санкций против России», — отметил он.

Напомним, что накануне помощник президента США встретился с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили вопрос развития российско-американских отношений, а также будущие встречи лидеров двух стран.

Была достигнута предварительная договоренность продолжить контакты на высшем уровне, используя для этого международные площадки. В частности, не исключено, что следующие переговоры Путина и его американского коллеги Дональда Трампа могут состояться в Париже.