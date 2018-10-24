Не посмотревший «Движение вверх» уральский школьник получил «двойку» по физкультуре

Екатеринбург, 24 октября. Ученик школы №53 в Екатеринбурге получил двойку за то, что не посмотрел российский фильм о баскетболистах «Движение вверх». Просмотр картины был домашним заданием по предмету «физическая культура».

Екатеринбуржец Роман Исхаков рассказал об инциденте на своей странице в Facebook. По его словам, ребенок живет в неполной семье, которая исытывает денежные затруднения, и в их доме нет компьютера.

«Мальчик необщительный, сходить в гости на фильм не к кому. Цитата слов учителя: «Ну, надо было найти выход», — написал Исхаков.

Директор школы Марина Власова подтвердила, что инцидент действительно произошел. Однако «двойку» за невыполнение такого домашнего задания уже отменили. По словам руководителя школы, предмет ведет молодой педагог, который «еще не все знает».

«Произошло недоразумение, больше такого не повторится», — сказала Власова в комментарии URA.Ru.

По словам директора, основным заданием по предмету была подготовка доклада о баскетболистах, а просмотр фильма — дополнительным. Мальчик не выполнил ни то, ни другое.