В Швейцарии собираются расследовать «политический шпионаж» со стороны россиян

Женева, 24 октября. Генеральная прокуратура Швейцарии подтвердила, что получила указание от правительства начать расследование о «политическом шпионаже» против двух россиян, которые подозреваются в якобы атаке на лабораторию в Шпице.

«Генпрокуратуре поручается начать расследование по подозрению в политическом шпионаже, в соответствии со статьей 272 УК Швейцарии», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Отмечается, что указание было получено от федерального департамента министерства юстиции и полиции. Кроме того, сообщили в ведомстве, генпрокуратура «изучает дальнейшие шаги», о которых сообщит позднее.

Напомним, лаборатория в Шпице изучала пробы, взятые в британском Солсбери, где в марте текущего года были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Глава МИД Сергей Лавров тогда заявлял, что выводы уполномоченной ОЗХО лаборатории в Шпице указывают на сходство симптомов отравления россиян с симптомами воздействия химического агента BZ, который стоял на вооружении стран НАТО и никогда не производился в России.

В то же время недавно Нидерланды обвинили Москву в якобы организации кибератаки на ОЗХО. В Москве обвинения назвали «очередной срежиссированной пропагандистской» акцией против России, направленной на дискредитацию Москвы перед сессией организации.