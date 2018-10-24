Рассчитываем на крепкий кулак: в Киеве объяснили, кто поможет Украине победить «агрессора»

Киев, 24 октября. Украинские власти в решении конфликта с Россией, скорее всего, отдадут предпочтение Североатлантическому альянсу, чем Европейскому союзу. Об этом накануне заявил во время пресс-конференции заместитель руководителя главного департамента по вопросам внешней политики и европейской интеграции администрации главы Украины Сергей Лещенко.

По его словам, Соединенные Штаты являются безоговорочным лидером в вопросах безопасности.

«Америка всегда воспринималась украинцами как крепкая рука, а ЕС больше мягкая сила. Потому если мы рассчитываем на крепкий кулак, который может ударить по «агрессору», то, естественно, украинцы главным образом думают про США и военный альянс, а не про ЕС», — рассказал он, кто поможет Украине победить «агрессора».

Лещенко отметил, что официальный Брюссель в настоящее время в плане безопасности только начинает «наращивать мускулы» и создавать первые масштабные проекты, передает «ПолитНавигатор».

В середине сентября текущего года депутат Рады Виктор Бондарь заявил, что попытки нынешней киевской власти закрепить «проевропейский курс» на вступление в Евросоюз и НАТО выглядят смешно и вовсе не говорят о том, что Украину кто-то туда звал. Украинский депутат выразил уверенность, что желание главы страны закрепить курс на вступление в указанные организации в конституции — это пиар.

Напомним, 3 сентября Порошенко внес на рассмотрение Рады законодательный проект о стремлении Украины в ЕС и НАТО‍. Курс на вступление в альянс и Евросоюз стал для Украины одним из ключевых после государственного переворота в 2014 году.

Впрочем, стоит отметить, что европейский комиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан неоднократно подчеркивал, что членство Украины в ЕС в ближайшие годы нереалистично. Четвертый премьер Украины Николай Азаров указывал на то, что страна не вступит в военный блок ближайшие 10 лет.