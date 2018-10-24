В Госдуме прошло «нулевое чтение» инициатив об упрощенном гражданстве





Москва, 24 октября. Правительство разрабатывает законопроекты об упрощенном гражданстве для отдельных категорий иностранных граждан. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщили в комитете Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Председатель комитета Сергей Гаврилов рассказал ФАН, что законопроекты прошли «нулевое чтение», их концепцию депутаты и представители правительства обсудили вчера на закрытом заседании.

Предполагается внести изменения в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в части упрощения порядка предоставления отдельным категориям иностранных граждан и лиц без гражданства разрешений на временное проживание и видов на жительство».



Законопроектом разрешается предоставление РВП (разрешение на временное проживание. — Прим. ФАН) без учета региональных квот: лицам, которые родились в бывших республиках СССР и получили высшее образование на территории РФ на русском языке по очной или очно-заочной форме обучения, а также гражданам Украины, постоянно проживающим на территории Украины, признанным беженцами или получившим временное убежище в РФ.



В настоящее время разрешение на временное пребывание выдается на три года. Только через год после получения РВП человек может обратиться за получением вида на жительство (ВЖ). Вид на жительство выдается на пять лет, после истечения этого срока его можно продлить еще на такой же период.



Инициаторы законопроекта предлагают разрешить высококвалифицированным специалистам, получившим разрешение на работу в конкретной организации, предоставлять вид на жительство сразу (минуя один год РВП) и без учета региональных квот.



Также предлагается квалифицированным специалистам, включенным в утвержденный правительством РФ перечень профессий, после шести месяцев работы предоставлять вид на жительство на три года при условии подачи заявления о приобретении гражданства РФ в течение двух лет с момента получения вида на жительство.



Такие специалисты смогут сразу с получением вида на жительство подать заявление на гражданство и получить его, тогда как в общих случаях для получения гражданства требуется пятилетний срок проживания в России с видом на жительство.





В настоящий момент условием для получения гражданства квалифицированным специалистам является работа на протяжении трех лет, законопроект сокращает этот срок до одного года.

«Правительство должно сформировать правила: кто входит в этот реестр, — поясняет Сергей Гаврилов. — Например, повар, няня или врач входят в реестр? Или это успешные выпускники российских вузов, которые окончили у нас в России вуз, и им, например, предоставляется облегченный вид на жительство, если они соответствуют требованиям работы, как в определенных регионах, например, Дальний Восток, Сибирь, так и определенным профессиям: доктор, педагог, ученый».

Изменения коснутся и «носителей русского языка». Согласно предлагаемым изменениям исключается действующее положение о трехлетнем сроке вида на жительство для этой категории с невозможностью его продления и последующим аннулированием, если заявление о предоставлении российского гражданства так и не было подано.

«Дело в том, что сейчас многие иностранные граждане — носители русского языка, получившие вид на жительство, не могут подать заявление о гражданстве, поскольку не могут предъявить документ о выходе из иностранного гражданства, — поясняет Федеральному агентству новостей председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. — Для граждан Украины этот вопрос законодательно решен, а для граждан других стран нет. Но ведь не только на Украине не выдают носителям русского языка документы о выходе из своего гражданства. Нам кажется правильным распространить норму об украинских гражданах на все государства бывшего СССР».

В комитете также считают, что целесообразно дополнить законопроект положением об отмене требования о рождении носителей русского языка — выходцев из республик бывшего СССР или их родственников по восходящей линии — на территории СССР, которая является территорией Российской Федерации.

«В случаях, когда эти люди культурно связаны с Россией и видят свое будущее и будущее детей в постоянном проживании и осуществлении трудовой деятельности на территории РФ, мы должны сделать для них максимум возможного», — считает Гаврилов.

Эти законодательные инициативы концептуально полностью поддерживаются. Сергей Гаврилов сообщил ФАН, что ожидает их внесения в ближайшее время.