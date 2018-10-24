Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Изъятые у коррупционеров деньги предложили отдавать в Пенсионный фонд РФ

59
0 Оставить комментарий

Изъятые у коррупционеров деньги предложили отдавать в Пенсионный фонд РФ

Москва, 24 октября. Депутаты «Единой России» предложили передавать изъятые у коррупционеров деньги и средства от продажи их имущества в Пенсионный фонд РФ. Инициатива была одобрена Госдумой, Советом Федерации и президентом РФ.

Как считает председатель комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, принятый закон позволит привлечь в Пенсионный фонд солидную сумму и индексировать пенсии выше уровня инфляции. По предварительным данным, закон поможет к 2024 году пополнить бюджет Пенсионного фонда на 1,8 млрд рублей. Однако в Счетной палате обнаружили препятствие для его исполнения — по данным ведомства, некоторые чиновники злоупотребляют служебным положением при работе с конфискатом, и иногда его утилизация происходит только на бумаге.

Для борьбы со злоупотреблениями глава департамента по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области оборота федерального имущества Максим Рохмистров пообещал обнародовать все факты злоупотреблений на ближайшей коллегии Счетной палаты.

«Это большой, объемный труд, в котором все недостатки, в том числе и нормативного регулирования, нашли своё отражение», — сообщил Рохмистров «Парламентской газете».


 

Автор: Катерина Михайлиди
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое