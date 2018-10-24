Изъятые у коррупционеров деньги предложили отдавать в Пенсионный фонд РФ

Москва, 24 октября. Депутаты «Единой России» предложили передавать изъятые у коррупционеров деньги и средства от продажи их имущества в Пенсионный фонд РФ. Инициатива была одобрена Госдумой, Советом Федерации и президентом РФ.

Как считает председатель комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, принятый закон позволит привлечь в Пенсионный фонд солидную сумму и индексировать пенсии выше уровня инфляции. По предварительным данным, закон поможет к 2024 году пополнить бюджет Пенсионного фонда на 1,8 млрд рублей. Однако в Счетной палате обнаружили препятствие для его исполнения — по данным ведомства, некоторые чиновники злоупотребляют служебным положением при работе с конфискатом, и иногда его утилизация происходит только на бумаге.

Для борьбы со злоупотреблениями глава департамента по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области оборота федерального имущества Максим Рохмистров пообещал обнародовать все факты злоупотреблений на ближайшей коллегии Счетной палаты.

«Это большой, объемный труд, в котором все недостатки, в том числе и нормативного регулирования, нашли своё отражение», — сообщил Рохмистров «Парламентской газете».



