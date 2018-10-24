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Сотня видов микроорганизмов медленно пожирает МКС

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Сотня видов микроорганизмов медленно пожирает МКС

Москва, 24 октября. Около сотни различных микроорганизмом живут на Международной космической станции и поедают ее, заявил заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Валерий Богомолов.

Богомолов отметил, что на МКС есть временные жители (экипажи кораблей с Земли), а есть — постоянные. Он пояснил, что речь идет о микроорганизмах, пожирающих станцию.

«В настоящее время на МКС около 100 видов микроорганизмов, грибов, которые мало того, что живут, видоизменяются, рассматриваясь нами как поражающий фактор для космонавтов, но они еще и поедают пластик и металл, из которых состоит станция», — приводит слова специалистов РИА Новости.

На прошлой неделе в Институте медико-биологических проблем РАН прошли встречи, на которых обсуждались проблемы иммунизации человека от инфекций, обеспечения его микробиологической безопасности, заметил Богомолов.

Сотня видов микроорганизмов медленно пожирает МКС

Ранее сообщалось, что, несмотря на прозвучавшие этой весной заявления о выходе РФ из проекта МКС после 2020 года, предприятия ракетно-космической отрасли продолжают работы по созданию новых модулей для станции, передает Infox.

Автор: Катерина Иванова
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