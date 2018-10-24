Сотня видов микроорганизмов медленно пожирает МКС

Москва, 24 октября. Около сотни различных микроорганизмом живут на Международной космической станции и поедают ее, заявил заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Валерий Богомолов.

Богомолов отметил, что на МКС есть временные жители (экипажи кораблей с Земли), а есть — постоянные. Он пояснил, что речь идет о микроорганизмах, пожирающих станцию.

«В настоящее время на МКС около 100 видов микроорганизмов, грибов, которые мало того, что живут, видоизменяются, рассматриваясь нами как поражающий фактор для космонавтов, но они еще и поедают пластик и металл, из которых состоит станция», — приводит слова специалистов РИА Новости.

На прошлой неделе в Институте медико-биологических проблем РАН прошли встречи, на которых обсуждались проблемы иммунизации человека от инфекций, обеспечения его микробиологической безопасности, заметил Богомолов.

Ранее сообщалось, что, несмотря на прозвучавшие этой весной заявления о выходе РФ из проекта МКС после 2020 года, предприятия ракетно-космической отрасли продолжают работы по созданию новых модулей для станции, передает Infox.