«Полный бардак по всем направлениям»: Волкер назвал главную проблему США

Вашингтон, 24 октября. Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер заявил, что государственные институты США приходят в упадок, а доверие населения к руководству страны пропадает.

«У нас полный бардак по всем направлениям. Уважение к правительству, уважение к Верховному суду, уважение к президенту, все пропало. <…> Я не знаю, как вы можете поддерживать демократию, когда никто не верит руководству страны», — заявил Волкер в интервью The New York Times.

По словам Волкера, главная проблема США заключается в том, что страна превращается в плутократию – в США «слишком много слишком богатых людей». Волкер считает, что эти люди убедили себя в том, что они богаты, потому что умны и созидательны. При этом они настроены против правительства и не платят налоги.

Волкер отметил, что бюрократов и чиновников в Вашингтоне заменили лоббисты и аналитические центры. Американское образование развращено деньгами, а в университетах учат проводить форумы и дискуссии, но не руководить страной.

«Туда любят ходить богатые ребята, это дружеские посиделки. Они могут спорить о войне, мире, нищете и обо всем остальном. Но когда вы идете в школу государственной политики, вас там не учат управлять правительством», — добавил экс-глава ФРС.

Волкер выразил уверенность, что следующий финансовый кризис банки США встретят подготовленными и устоят на ногах, в большей степени благодаря манипуляциям. По мнению бывшего главы ФРС, США нужны не разговоры о финансах, а сильные надзорные органы.

Волкер занимал должность заместителя министра финансов США с 1969 по 1974 годы, в период с 1979 по 1987 годов был председателем правления Федеральной резервной системы США.