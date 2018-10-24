Киев, 24 октября. Украина взяла курс на исчезновение с политической карты мира. Об этом заявил эксперт по вопросам международной политики Украинского института будущего Илия Куса.

По его словам, власти Украины не знают, какова будет роль Украины в новом мировом порядке. В беседе с изданием «Апостроф» эксперт рассказал, как «война с Россией» влияет на страну.

«Она [Украина] взяла курс на то, чтобы исчезнуть с политической карты мира вместе со старым мировым порядком, ведь не вижу никаких попыток переосмысления нашей роли», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что страна живет в информационном пузыре, а власти не осознают проблем, в круге которых находится Украина. Куса отметил, что власти должны рассматривать «войну с Россией», в качестве одного из факторов, который влияет на политику, экономику и внутреннюю стабильность в стране. При этом страна должна развиваться и двигаться дальше подчеркнул Куса.

«Вместо этого все живут именно войной с РФ и иногда даже оправдывают этим свои действия», — заявил эксперт.

Напомним, в феврале 2018 год глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Киев готов к полномасштабной войне с Россией. Он подчеркнул, что власти разработали планы отражения ударов «страны-агрессора».

В Москве неоднократно заявляли, что «российская агрессия» является мифом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Россия поддерживает стабильные отношения со всеми странами.

Бывший командующий военно-морскими силами Сергей Гайдук заявлял, что в случае военного конфликта с Россией украинский флот будет потоплен еще до вступления в открытый конфликт с российской армией.