Судьбу Украины определят Путин и Трамп: Киев встанет в очередь за индульгенцией Кремля

Многие наблюдатели уже обратили внимание на то, что указ президента России Владимира Путина №592 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации» от 22 октября 2018 года по времени совпал с визитом в Москву помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Наша история — это наша география

Трудно говорить о том, насколько два этих события могут быть связаны между собой, но факт остается фактом: тем самым Кремль — впервые с момента государственного переворота в Киеве 21—22 февраля 2014 года — заявил о возможности применения персональных санкций против любых лиц и структур Украины, осуществляющих недружественные действия в отношении России. И теперь все они будут чувствовать себя угодившими «под прицел» санкций от Путина.

В самом тексте президентского указа содержится всего лишь поручение правительству РФ определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры; определить эти специальные экономические меры в отношении указанных лиц, а также обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление иных мер, необходимых для реализации данного указа.

Казалось бы, ничего особенного. На самом же деле, «в соответствии с их компетенцией» — это явный карт-бланш, выданный не только Дмитрию Медведеву с Антоном Силуановым, но и всем силовым структурам России.

Премьер-министр Дмитрий Медведев уже выступил с «успокаивающим» заявлением о том, что российские санкции коснутся, возможно, лишь нескольких сотен граждан Украины. Но на самом деле счет может оказаться куда более масштабным — особенно с учетом всей накопленной и продолжающей поступать с той стороны границы информации.

В этой связи поневоле вспоминаются приписываемые Бисмарку утверждения о том, что «русские долго запрягают, но быстро ездят» и «всегда приходят за своими деньгами». И за землями, заметим, тоже, поскольку наша история — это наша география.

Кстати, в настоящее время президентом Русского географического общества является министр обороны РФ Сергей Шойгу, а его попечительский совет возглавляет Владимир Путин — вам это ни о чем не говорит?

Путин и Трамп поделят Украину

Обращает на себя внимание также тот факт, что сделано все это непосредственно перед началом предвыборной президентской гонки на Украине, которая должна завершиться всего лишь через пять с небольшим месяцев.

Поскольку в тамошней «элите» просто не осталось людей, которые за эти четыре года ничего не делали и не говорили против России, теперь Киев встанет в негласную очередь из желающих получить индульгенцию от Кремля. А заодно и пройти кастинг в структуры «незалежной власти» после 31 марта 2019 года, когда состоятся выборы следующего обладателя «булавы и ладанки Мазепы». Хотя самые информированные и ушлые, почуяв, «куда ветер дует», наверняка сделали это очень заранее.

Хаос и раздрай, царящие ныне в «матери городов русских», достигли уже таких масштабов, что само существование украинского государства — даже в его «евромайданном», без Крыма и Донбасса, варианте — выглядит после 2019 года, мягко говоря, проблематичным.

Если половина трудоспособного населения страны более шести месяцев в году работает за рубежом, а почти половина ее бюджета должна уйти на погашение долгов, то это явное failed state, «несостоявшееся государство». Чью дальнейшую судьбу, так или иначе, определят государства состоявшиеся. И, в первую очередь, — Россия, официальная правопродолжательница Советского Союза, частью которого, стоит напомнить, была нынешняя Украина в форме Украинской Советской Социалистической Республики. А во вторую очередь — США, как главный организатор и спонсор госпереворота 2014 года и нынешний хозяин марионеточной киевской власти.

Достанется ли при этом что-либо Венгрии, Польше и Румынии — решать будут тоже не в Будапеште, Варшаве и Бухаресте, и даже не в Брюсселе и Берлине, а в Москве и Вашингтоне. Говоря совсем просто, скорую судьбу Украины определят Путин и Трамп — и никто больше.

При этом Петр Порошенко и Ко окончательно попадают в положение политического цугцванга — любой ход с их стороны, включая даже агрессию против народных республик Донбасса, что вовсе не исключено, будет проигрышным. Поэтому уже сегодня с высокой долей уверенности можно говорить о том, что Порошенко является отыгранной политической фигурой и его шансы быть переизбранным на второй президентский срок равны круглому нулю.

Окончательно и весьма символично это, судя по всему, будет зафиксировано 11 ноября, в ходе парижской встречи российского и американского президентов «на полях» торжественных мероприятий, посвященных столетию окончания Первой мировой войны.